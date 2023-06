Homem é preso após furtar fios de energia em obra da "Praça 28": veja

A GCM encontrou uma sacola com fios com o suspeito

Um homem, de idade não divulgada, foi preso no final da manhã desta sexta-feira (9) após furtar fios de energia da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como "Praça 28 de Janeiro", na Rua Desembargador Clotário Portugal, na área central de Apucarana. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a corporação, por volta das 11h30, a central recebeu uma ligação anônima, via 153, que informava sobre uma tentativa de furto no espaço público.

Uma equipe compareceu ao endereço e se deparou com o suspeito utilizando um tronco de eucalipto para forçar a remoção dos fios, que estavam expostos no chão da praça.

Na sequência, o homem foi abordado e com ele os agentes encontraram uma sacola cheia de fios. Os guardas civis também descobriram que o suspeito já tem passagens por furto.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para as providências cabíveis. A sacola com os itens furtados foi apreendida.

Um vídeo feito por uma testemunha mostra o suspeito cometendo o crime. Veja o flagrante:

Foto por Guarda Civil Municipal Ele usou um tronco para forçar a remoção dos fios





