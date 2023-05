Homem é preso após furtar bateria em Apucarana

Da Redação

Bateria foi recuperada pela PM

Um homem foi preso após furtar uma bateria em Apucarana. O vigilante de uma empresa flagrou o suspeito e chamou a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (9).

Com o suspeito foi encontrado uma bateria tracionaria utilizada em equipamentos elétricos. O objeto estava enrolado na blusa do rapaz. Ele foi levado para a 17ª Subdivisão Policial.

Outra ocorrência

Homens são presos por causa de mangueira no Vale do Ivaí

Dois homens acabaram presos na madrugada desta terça-feira (9), por causa de aproximadamente um metro de mangueira de jardim. Os indivíduos tentaram vender o objeto em uma casa da área central de Marumbi, no Vale do Ivaí, mas o morador percebeu que a mangueira pertencia a sua própria tia.

O caso "inusitado" foi registrado por volta das 00h43, na rua Manoel Esteves Martins. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que prestou atendimento no local, após perceber que a mangueira seria de sua tia, o sobrinho levou os dois homens até a residência da parente. Para ler mais, clique aqui.

