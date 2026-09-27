Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
EM FLAGRANTE

Homem é preso após filha acionar Botão do Pânico em Apucarana

Pai ignorou medida protetiva que o proibia de se aproximar e acabou detido pela Polícia Militar no Residencial Interlagos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso após filha acionar Botão do Pânico em Apucarana
Autor Filha do suspeito acionou o Botão do Pânico - Foto: Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde de sábado (26), no Residencial Interlagos, em Apucarana, após descumprir uma ordem judicial. A prisão ocorreu porque a própria filha dele acionou o "Botão do Pânico", um dispositivo de segurança de emergência, ao notar a presença do pai perto de casa.

-LEIA MAIS: Homem diz ser de facção, ameaça dono de lanchonete e urina na delegacia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada para o endereço e encontrou o suspeito. A filha relatou aos policiais que sentiu muito medo e abalo psicológico com a situação. Ela apresentou o documento da Justiça que obriga o homem a manter uma distância mínima de 300 metros dela.

Durante a abordagem, o homem admitiu que sabia da proibição, chegando a mostrar a decisão judicial na tela do próprio celular. Para justificar a presença no local, ele afirmou que foi à casa apenas para conversar com a ex-mulher e visitar a outra filha, uma adolescente.

A ex-mulher confirmou que os dois chegaram a discutir e que ele tentou tomar o celular dela à força. Apesar do desentendimento, ela optou por não prestar queixa contra ele pelas ofensas sofridas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como a quebra da medida protetiva em relação à filha foi confirmada no local, o homem recebeu voz de prisão imediatamente. Ele foi levado pelos policiais até a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana, onde ficará à disposição da Justiça.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana jurídico POLICIA MILITAR violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV