Homem é preso após filha acionar Botão do Pânico em Apucarana

Pai ignorou medida protetiva que o proibia de se aproximar e acabou detido pela Polícia Militar no Residencial Interlagos

Um homem foi preso em flagrante no final da tarde de sábado (26), no Residencial Interlagos, em Apucarana, após descumprir uma ordem judicial. A prisão ocorreu porque a própria filha dele acionou o "Botão do Pânico", um dispositivo de segurança de emergência, ao notar a presença do pai perto de casa.

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A Polícia Militar foi acionada para o endereço e encontrou o suspeito. A filha relatou aos policiais que sentiu muito medo e abalo psicológico com a situação. Ela apresentou o documento da Justiça que obriga o homem a manter uma distância mínima de 300 metros dela.

Durante a abordagem, o homem admitiu que sabia da proibição, chegando a mostrar a decisão judicial na tela do próprio celular. Para justificar a presença no local, ele afirmou que foi à casa apenas para conversar com a ex-mulher e visitar a outra filha, uma adolescente.

A ex-mulher confirmou que os dois chegaram a discutir e que ele tentou tomar o celular dela à força. Apesar do desentendimento, ela optou por não prestar queixa contra ele pelas ofensas sofridas.

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Como a quebra da medida protetiva em relação à filha foi confirmada no local, o homem recebeu voz de prisão imediatamente. Ele foi levado pelos policiais até a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana, onde ficará à disposição da Justiça.