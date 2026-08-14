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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após espancar esposa pela quinta vez em Apucarana

Vítima sofreu machucados na cabeça após o companheiro misturar bebidas alcoólicas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após espancar esposa pela quinta vez em Apucarana
Autor Homem agrediu a própria esposa em Apucarana - Foto: Divulgação/Pixabay

Um homem foi preso no final da noite de quinta-feira (13) após agredir fisicamente a própria esposa em Apucarana. O caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar em uma residência localizada na Rua São Simão.

-LEIA MAIS:Idoso bate em carro no semáforo e é preso por embriaguez no centro de Apucarana

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De acordo com as informações da polícia, a vítima acionou a corporação após conseguir escapar das agressões e correr para a via pública para pedir ajuda. A mulher relatou que o marido havia chegado em casa tranquilo, mas o comportamento mudou drasticamente após ele passar a ingerir cerveja e cachaça.

Sem motivo aparente, o homem começou a atacá-la com socos e chutes. Devido à violência dos golpes, a mulher sofreu um hematoma na parte de trás da cabeça. Aos policiais, ela revelou que esta já seria a quinta vez que sofre ataques do companheiro.

A equipe policial deteve o agressor ainda no local e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil, onde ele deve responder pelo crime de violência doméstica. A vítima, por sua vez, foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber os cuidados médicos necessários.

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