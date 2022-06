Homem é preso após esfaquear o padrasto em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 30 anos, foi preso após esfaquear o padrasto em Apucarana. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), na casa da família, na Vila Nova. Após a agressão, o suspeito fugiu, porém, ao retornar para a residência nesta tarde, foi detido pela Polícia Militar (PM).

Conforme a polícia, o homem seria usuário de drogas e após uma discussão, pegou uma faca e golpeou o ombro esquerdo do padrasto. Ele precisou ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda de acordo com a polícia, constantemente a mãe do rapaz, que tem outros dois filhos, liga no 190 pedindo ajuda. Vários casos de lesão corporal e violência doméstica já foram atendidos no local.

Os filhos seriam todos usuários de drogas e sempre conseguem fugir da casa antes da chegada da PM. Nesta manhã, após a facada, o suspeito fugiu, mas retornou nesta tarde, alterado. A PM rapidamente foi chamada, então ele foi preso.