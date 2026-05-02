Homem é preso após empurrar mulher e ameaçá-la raspando faca no portão em Apucarana

Um homem de 58 anos foi preso na noite desta sexta-feira (01) em Apucarana (PR), após ameaçar a convivente durante uma ocorrência de violência doméstica na Rua Fernando Ravaneda, no Loteamento Residencial Jardim Veneza.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada via Central de Operações e, no local, fez contato com a vítima, de 52 anos. Ela relatou que, após uma discussão, o convivente passou a proferir xingamentos e ameaças. Em determinado momento, o homem a empurrou e pegou uma faca, que foi esfregada contra o portão da residência com o objetivo de intimidá-la.



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A vítima informou ainda que o autor costuma chegar em casa em estado de embriaguez e, nessas ocasiões, faz ameaças e ofensas.

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Durante o atendimento, o homem foi abordado no local. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez. Diante da situação, foi preso com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, sem a necessidade do uso de algemas.

A vítima recebeu orientações sobre os direitos e sobre a possibilidade de solicitar medidas prot +etivas. As partes foram apresentadas à autoridade policial para as providências cabíveis.