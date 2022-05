Homem é preso após efetuar disparos e dirigir embriagado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem de 48 anos, na noite deste domingo (8) na rua Marechal Floriano no bairro da Igrejinha. De acordo com a PM, o homem estava com um revólver e fez disparos de arma de fogo em frente à igreja dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), localizada na rua Bandeirantes, ao lado do cemitério da Saudade.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, a equipe recebeu informações que um homem em uma Saveiro teria efetuado disparos e fugido sentido Parque Jaboti. A PM realizou patrulhamento na região, encontrou o carro e realizou a abordagem no homem. Durante a buscas no veículo foi localizado um revólver calibre 38 que estava com três munições intactas e duas deflagradas.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz estaria com sintomas de embriaguez e se recusou a realizar o teste de bafômetro. O carro foi apreendido.

continua após publicidade .

O rapaz estava com escoriações e informou à equipe que teria apanhado de algumas pessoas próximo ao cemitério da Saudade, e que uma pessoa teria jogado um "paver" em seu veículo.