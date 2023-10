Homem é preso após colisão entre carro e moto no Res. Raposa II

Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre uma motocicleta Kawasaki e um Chevrolet Ônix, por volta das 18h50 deste domingo (22), na Rua Denhei Kanashiro, localizada no Residencial Raposa II, em Apucarana (PR).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente causou uma aglomeração de pessoas no local, que começaram a tumultuar ocorrência. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e levou o motociclista para atendimento médico.

Quando a PM chegou ao local da ocorrência, o carro envolvido no acidente não estava mais no local. No entanto, um homem que afirmava ser o motorista envolvido no acidente se apresentou aos policiais.

Em visível estado de embriaguez, ele informou aos policiais que havia guardado o seu carro em casa. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e confirmou aos policiais que havia bebido antes de acontecer o acidente. Ele foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

