Homem é preso após bater o carro durante fuga, em Apucarana

Um homem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira, 24, após bater o carro que dirigia em fuga, na BR 369, região do Parque Industrial norte de Apucarana. Outros dois comparsas que estavam no veículo conseguiram fugir a pé. A Polícia Militar (PM) realizava a perseguição ao veículo pela suspeita de envolvimento em diversas tentativas de furtos ocorridos durante a noite na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrências, equipes da PM atenderam três tentativas de furto em bairros distintos, todos envolvendo um veículo Fiat Fiorino e um veículo Gol. Em todas as situações, foram registradas imagens nos locais, que mostraram os veículos e 04 homens tentando cometer os delitos.

Na primeira situação, registrada na Rua Cristiano Kussmaul, os suspeitos chegaram a desligar o disjuntor da facção de tecidos horas antes de tentarem cometer o furto, mas desistiram ao perceber que a energia tinha sido restabelecida no local. Na segunda ação, na Rua João Cândido Ferreira, os homens também estiveram horas antes no local e desligaram a energia, que também foi reestabelecida e na tentativa de invasão, o alarme disparou. Na terceira tentativa, os suspeitos estacionaram a Fiorino em frente ao estabelecimento comercial e três indivíduos desceram. Eles tentaram arrombar a porta, sem sucesso, porque mais uma vez, o alarme disparou.

Após ver as imagens, equipes iniciaram o patrulhamento para localizar os suspeitos e quando os policiais passavam pela Avenida Minas Gerais, a Fiorino foi localizada. A equipe notou que os homens deixaram o veículo e embarcaram em um Gol. Eles receberam voz de abordagem, que foi desobedecida, dando início a uma perseguição ao veículo que saiu em alta velocidade pela região, até acessar a rodovia, em direção a Arapongas.

Durante a fuga, por três vezes, o carro intercalou a rodovia com a marginal, acessando através do canteiro que separa as vias, até que o motorista colidiu com o guard rail. Depois do acidente, dois suspeitos saíram correndo em direção a uma região de mata, ficando apenas o motorista do carro. Ele recebeu voz de prisão e, após receber atendimento médico, foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

