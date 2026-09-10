Homem é preso após arrastar esposa pelos cabelos em Apucarana
Agressão aconteceu de madrugada, depois que o casal discutiu sobre a posse de um veículo
Uma mulher foi vítima de violência doméstica na madrugada desta quinta-feira (10), no Núcleo Habitacional José Mercadante, em Apucarana. Ela foi agredida e arrastada pelo próprio companheiro durante uma briga.
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A Polícia Militar foi chamada por volta das 3h45 para ir até a residência do casal. No local, a vítima relatou aos agentes que o parceiro havia acabado de chegar em casa e iniciou uma discussão a respeito de quem ficaria com o carro da família.
Durante o bate-boca, o homem perdeu o controle, agarrou a mulher pelos cabelos e a arrastou.
Diante das agressões, os policiais detiveram o autor ainda na residência. O casal foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Apucarana, onde a ocorrência foi registrada para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.