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CRIME

Homem é preso após apedrejar viatura policial no centro de Apucarana

Suspeito resistiu violentamente à abordagem e precisou ser contido por reforços com o uso de equipamentos não letais

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:05:35 Editado em 07.07.2026, 08:05:29
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Homem é preso após apedrejar viatura policial no centro de Apucarana
Autor Caso foi registrado na Rua Ponta Grossa - Foto: Google Street View

Um homem foi detido na manhã de segunda-feira (6) após atirar pedras contra uma viatura da polícia na Rua Ponta Grossa, na região central de Apucarana. O caso foi registrado por volta das 10h40, quando os agentes flagraram o ato de vandalismo contra o patrimônio público.

-LEIA MAIS: Dupla é presa após perseguição com caminhonete furtada na BR-376

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De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe policial estava retornando para o veículo de patrulha quando viu o momento exato em que o suspeito arremessava as pedras. Os policiais imediatamente deram ordem de parada, mas o indivíduo se recusou a obedecer e reagiu de forma agressiva.

Diante da resistência física do homem, os agentes precisaram solicitar apoio de outras viaturas. Mesmo com a chegada dos reforços, o suspeito continuou lutando contra os policiais para não ser detido. Para garantir a segurança de todos e conseguir realizar a prisão, as equipes precisaram utilizar equipamentos não letais para imobilizá-lo.

Após ser finalmente contido, o homem foi encaminhado à delegacia da cidade, onde responderá pelo crime de dano e ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis. A extensão dos danos causados ao veículo oficial não foi detalhada.

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