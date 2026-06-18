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APUCARANA

Homem é preso após apedrejar casa da mãe e descumprir medida protetiva

Jovem de 27 anos exigia dinheiro, quebrou janelas, danificou um carro e ameaçou de morte o padrasto na Vila São Carlos

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 08:48:16 Editado em 18.06.2026, 08:48:13
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Homem é preso após apedrejar casa da mãe e descumprir medida protetiva
Autor O homem foi encaminhado ao sistema prisional - Foto: TNOnline/Cindy Santos

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (17), na Vila São Carlos, em Apucarana (PR), após descumprir uma medida protetiva e atacar a casa da própria mãe, de 53 anos. O agressor foi ao local duas vezes na mesma noite, apedrejou a residência, causou prejuízos materiais e ameaçou o companheiro da vítima.

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A primeira confusão ocorreu por volta das 22h. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi até a casa da mãe aos gritos, exigindo dinheiro. Como a mulher não o atendeu inicialmente, ele começou a atirar pedras no imóvel, quebrando uma janela e o para-brisa de um carro que estava estacionado na garagem. Para fazer o filho ir embora, a mãe entregou R$ 20 a ele, que fugiu logo em seguida. A polícia foi acionada e fez buscas na região, mas não encontrou o suspeito.

Pouco antes da meia-noite, o homem retornou à residência, visivelmente alterado. Desta vez, além de dinheiro, ele exigia levar um botijão de gás da família. Diante de uma nova recusa da mãe, ele voltou a atirar pedras contra a casa, destruindo os vidros de diversas janelas, e passou a ameaçar de morte o companheiro da mulher, também de 53 anos.

A polícia foi acionada novamente e conseguiu chegar enquanto o agressor ainda estava em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se desfazer de uma faca artesanal, jogando a lâmina no chão perto de uma árvore.

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A arma branca foi apreendida pela equipe. O agressor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia de Apucarana, onde deverá responder por dano, ameaça e descumprimento de decisão judicial. A vítima foi orientada sobre as medidas de segurança cabíveis.


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