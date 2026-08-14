Homem é preso após ameaçar mulher e atacar PMs na Praça Rui Barbosa

Suspeito resistiu à abordagem com chutes, ameaçou equipe de morte e chegou a amassar viatura durante a madrugada desta sexta-feira em Apucarana

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (14) após fazer ameaças contra uma mulher e atacar uma equipe da Polícia Militar no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Praça Rui Barbosa e terminou com o veículo da polícia danificado devido à agressividade do agressor.

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A confusão começou pouco antes das 2h30, quando policiais que faziam o patrulhamento de rotina na região central notaram um casal discutindo perto do chafariz da praça. Assim que a equipe se aproximou, a mulher relatou que o homem estava muito agressivo e fazendo ameaças contra ela.

Os policiais tentaram conversar com o suspeito para entender e acalmar a situação, mas ele se descontrolou. Muito alterado, passou a xingar os agentes com palavrões e a proferir ameaças de morte contra a equipe. Diante do flagrante de violência doméstica e do desejo da vítima em levar o caso adiante, os policiais deram voz de prisão ao homem.

O suspeito, no entanto, não aceitou a ordem e tentou agredir os policiais com chutes e empurrões. Mesmo após ser contido e algemado, ele continuou lutando e se recusando a entrar no espaço de presos da viatura. Durante a resistência, o homem desferiu golpes que causaram dois amassamentos na lataria traseira do carro oficial.

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Após ser totalmente imobilizado, o indivíduo foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Apucarana. Ele deve responder por crimes como violência doméstica, ameaça, resistência à prisão e dano ao patrimônio público. A mulher também foi orientada e acompanhada para o registro formal da ocorrência.