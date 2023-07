Homem é preso após ameaçar companheira de morte em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (6) após ameaçar a sua companheira de morte e também dizer que iria colocar fogo na residência que ambos moravam em Apucarana, no Norte do Paraná. O fato aconteceu na Rua Sebastião Rodrigues de Souza, no Loteamento Residencial Três Reis.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima, uma mulher de 64 anos, que mora com o homem há mais de dois anos, relatou aos policiais que ele toma remédio controlado contra alcoolismo e que, ao acordar as 5h da manhã, percebeu que o convivente havia deixado de tomar os medicamentos e se embriagado com corotes de pinga.

Conforme a mulher, após se embebedar, o homem começou a xingá-la com palavras de baixo calão e ameaçar a mesma de morte. Durante as ameaças e xingamentos, o homem disse que iria colocar fogo na residência.

O agressor chegou a trancar a vítima para fora da casa quando ela saiu para levar o lixo. Ainda segundo a mulher, após ela dizer que havia chamado a PM, o homem correu e se trancou dentro do banheiro.

Com a chegada da PM no local, o homem recebeu voz de prisão pela prática de violência doméstica e foi encaminhado até a delegacia para que a devidas providências sejam tomadas.