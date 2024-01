Homem é preso após ameaçar atear fogo na casa e matar esposa

A violência ocorreu na Rua Mato Grosso, no Jardim Apucarana

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (11) após ameaçar a esposa de morte e afirmar que iria atear fogo na residência. A violência ocorreu na Rua Mato Grosso, no Jardim Apucarana.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao endereço, o homem não estava lá; momentos depois, o agressor foi localizado próximo à casa. O homem e a mulher foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para as providências cabíveis.

Outra ocorrência

Policial militar salva recém-nascido que engasgou com leite materno

Um recém-nascido foi salvo por policiais militares após se engasgar com o leite materno na tarde desta quarta-feira (10), na Rua Arapongas, na Vila São Carlos, em Apucarana, no norte do Paraná.

O pequeno estava sendo amamentado quando engasgou. A família tentou ajudar o bebê, mas ao notar que a criança não reagia, procurou auxílio na rua, momento em que a mãe avistou uma viatura da Polícia Militar e abordou a guarnição com o filho no colo, pedindo socorro.

Neste momento, a cabo Fernanda desembarcou da viatura, pegou a criança e realizou a 'Manobra de Heimlich', para desobstruir as vias aéreas do recém-nascido. O bebê, então, voltou a respirar. A família do menino levou o recém-nascido até o posto de saúde.

A manobra de Heimlich (tração abdominal) é um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores.





