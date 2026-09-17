Homem é preso após ameaçar a própria irmã de morte com revólver

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (16) após ameaçar matar a própria irmã. O caso de violência doméstica aconteceu na Rua Raul Caetano de Souza, no Residencial Apucarana VI, em Apucarana. Segundo a denúncia que chegou às autoridades, o agressor afirmou que usaria uma arma de fogo para cometer o crime.

-LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe policial foi acionada pela central e, ao chegar ao endereço, conversou com a vítima. Ela relatou que o irmão é usuário frequente de álcool e drogas. Temendo por sua vida, a mulher decidiu levar o caso adiante, manifestando o desejo de processar o familiar e solicitando uma medida protetiva de urgência.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Para evitar reações violentas e garantir a segurança tanto da equipe quanto do próprio homem, ele precisou ser algemado durante a abordagem.

O agressor foi encaminhado à delegacia da cidade, onde ficará à disposição da Justiça. Em uma ação de acolhimento e cuidado, a Guarda Municipal foi chamada para transportar a vítima até a delegacia em uma viatura separada, garantindo que ela não tivesse nenhum contato com o irmão durante o trajeto.