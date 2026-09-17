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Homem é preso após ameaçar a própria irmã de morte com revólver

Ocorrência foi no Residencial Apucarana VI; dependente químico foi contido pela PM e vítima pediu medida protetiva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após ameaçar a própria irmã de morte com revólver
Autor Mulher foi ameaçada pelo próprio irmão - Foto: Imagem ilustrativa

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (16) após ameaçar matar a própria irmã. O caso de violência doméstica aconteceu na Rua Raul Caetano de Souza, no Residencial Apucarana VI, em Apucarana. Segundo a denúncia que chegou às autoridades, o agressor afirmou que usaria uma arma de fogo para cometer o crime.

-LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

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A equipe policial foi acionada pela central e, ao chegar ao endereço, conversou com a vítima. Ela relatou que o irmão é usuário frequente de álcool e drogas. Temendo por sua vida, a mulher decidiu levar o caso adiante, manifestando o desejo de processar o familiar e solicitando uma medida protetiva de urgência.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Para evitar reações violentas e garantir a segurança tanto da equipe quanto do próprio homem, ele precisou ser algemado durante a abordagem.

O agressor foi encaminhado à delegacia da cidade, onde ficará à disposição da Justiça. Em uma ação de acolhimento e cuidado, a Guarda Municipal foi chamada para transportar a vítima até a delegacia em uma viatura separada, garantindo que ela não tivesse nenhum contato com o irmão durante o trajeto.

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ataque com armas Direitos da Mulher JUSTIÇA segurança pública VIOLÊNCIA FAMILIAR
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