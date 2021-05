Homem é preso após agredir seus próprios pais em Apucarana

Continua após publicidade

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), em Apucarana, após agredir seus próprios pais, na manhã desta quarta-feira (19).



Segundo a polícia, a mãe do rapaz ligou no 190 pedindo para que uma equipe policial fosse até a sua residência no Jardim Eldorado. Durante a ligação a central de atendimento percebeu que alguém havia tomado o celular da mulher, mas como já estava com as informações necessárias, encaminhou a PM para o endereço.

No local, a polícia prendeu o suspeito. Ainda de acordo com a PM, foi preciso utilizar uma arma de choque para contê-lo, pois o indivíduo não estava em normais condições e se encontrava bastante agressivo.

O homem foi levado para a delegacia e autuado por lesão corporal e violência doméstica.