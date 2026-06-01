Homem é preso após agredir companheira e avançar carro contra motociclista

Um homem de 27 anos foi preso em Apucarana após agredir a companheira e avançar com um carro contra um motociclista que tentou impedir a violência. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e resultou em autuações por violência doméstica, lesão corporal, dano e embriaguez ao volante.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após um desentendimento entre o casal. Durante a discussão, o suspeito teria desferido um soco no rosto da mulher, de 25 anos, ainda dentro do veículo. Em seguida, a vítima foi obrigada a deixar o automóvel e a discussão continuou na rua.

Ao presenciar a cena, um motociclista de 26 anos decidiu intervir para proteger a mulher. Segundo relatos, o agressor reagiu de forma violenta e jogou o carro contra a motocicleta, derrubando o jovem e causando ferimentos em uma das pernas, além de danos ao veículo.

As vítimas também informaram que o motorista retornou ao local momentos depois e voltou a avançar com o carro, colocando em risco tanto a mulher quanto o motociclista.

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Após ser acionada, a Polícia Militar localizou o suspeito na Avenida Pinho Araucária. Conforme os policiais, ele apresentava sinais evidentes de ingestão de álcool, como odor etílico, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio.

Embora tenha admitido o consumo de bebida alcoólica, o homem se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

O caso será investigado pelas autoridades.