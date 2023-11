Homem é preso após agredir a esposa por cerca de 3h em Apucarana

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (3) após realizar diversas agressões físicas contra a companheira durante a madrugada, em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima relatou que sofreu diversas agressões por cerca de 3 horas antes de conseguir acionar a PM. O caso aconteceu em uma residência no bairro Vila Nova.

A mulher teria afirmado aos PMs que o homem agrediu ela com socos na cabeça e em seguida bateu a cabeça dela várias vezes contra o chão. Ainda conforme a vítima, o homem também desferiu golpes de faca nas cosas, além de bater nas nádegas da vítima com um tênis.

Aos policiais, ela teria dito que tudo começou após o casal chegar em casa por volta das 23h, depois de uma confraternização ocorrida em uma chácara. As agressões foram até às 2h, quando a mulher conseguiu pegar um celular e chamar o socorro. O suspeito recebeu voz de prisão após a chegado dos policiais e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

