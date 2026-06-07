Homem é preso após agredir a esposa e dar soco no cunhado em Apucarana

Um homem foi preso na tarde de sábado (6), no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, suspeito de violência doméstica. Ele agrediu a própria esposa e desferiu um soco no rosto do cunhado, que tentou intervir para defender a irmã durante as agressões. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela mãe da vítima, que presenciou a confusão.

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Segundo os relatos repassados aos policiais, o casal já vinha se desentendendo há alguns dias. A briga mais recente começou porque a mulher se recusou a ir até uma unidade de saúde para checar um mal-estar. O marido então saiu de casa e, ao retornar visivelmente embriagado, iniciou um novo bate-boca.

Durante a discussão, o agressor começou a jogar as roupas do varal no chão e acabou atingindo o rosto da esposa. Em seguida, ele a empurrou contra um muro e arremessou um pedaço de madeira na direção dela. Ao ver a cena, o irmão da vítima tentou defendê-la e acabou sendo golpeado com um soco no olho esquerdo.

Antes de fugir da residência, o homem ainda ameaçou os familiares de morte, afirmando que usaria uma faca contra eles. A esposa relatou às autoridades que as intimidações são frequentes e que o companheiro costuma dizer que é praticante de artes marciais, ameaçando sufocá-la.

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Após ouvir as vítimas, a equipe policial fez buscas pela região e conseguiu localizar o agressor dentro de um comércio próximo. Ele foi revistado, preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Apucarana, onde permanecerá à disposição da Justiça.