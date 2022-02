Da Redação

Homem é preso ao tentar violentar a sogra em Apucarana

Um homem, de 24 anos, foi preso após tentar estuprar a própria sogra, na tarde desta terça-feira (15), em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada e prendeu o suspeito na Vila Regina.

A neta, de 13 anos, a filha e o marido vivem na mesma casa que a mulher, de 55 anos. Ela contou para a PM que ao chegar na residência seu genro já estava lá. A vítima foi lavar a louça e foi surpreendida pelo homem.

A mulher contou que o genro estava nu, que foi agarrada por trás, que o homem usando força, esfregou as partes íntimas nela. A vítima ainda disse que o genro fez ameaças, que se ela não tivesse relações sexuais com ele, não sairia viva do local.

A vítima conseguiu se soltar, avisou a filha, que ligou para o 190 da PM, pedindo socorro. A equipe encontrou o homem ainda no local e ele foi preso.

De acordo com o subtenente Almir Freitas, o suspeito ainda proferiu ameaças à equipe policial e à vítima dentro do camburão. "Durante o trajeto para a delegacia ele ameaçou os policiais e a sogra. Quando chegou na delegacia, ele partiu pra cima da equipe policial, foi contido novamente e agora ficará à disposição da justiça", contou.

Ainda segundo a polícia, a esposa já havia feito uma queixa contra o marido, que atualmente se encontra com uma tornozeleira eletrônica por um crime de roubo de carro.

Freitas ainda demonstrou preocupação da equipe policial com a adolescente que vive junto com o suspeito na residência. "A princípio não aconteceu nada com essa menina, porém, se o indivíduo hoje veio a assediar sua própria sogra, imagine se ele ficar sozinho com essa menina de 13 anos", disse.