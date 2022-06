Homem é preso ao roubar assoalho de escola abandonada no Xaxim

Da Redação

A Patrulha Rural do 10º. Batalhão de Polícia Militar, de Apucarana, fez uma prisão no final da tarde desta quinta-feira (16), durante patrulhamento de rotina na região do Xaxim, zona rural do município.

Um veículo parado na frente de uma velha escola abandonada, com a tampa do porta-malas aberta chamou a atenção dos policiais. O veículo, um Uno, estava carregado de tábuas.

Os policiais entraram no imóvel público e encontraram um homem, que retirada as tábuas do assoalho. Questionado, o homem disse que estava levando as tábuas para casa, para usar como lenha, uma vez que a escola se encontrava abandonado.

Por se tratar de um próprio público, os policiais militares acionaram a Guarda Civil Municipal para que representasse o município. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Policia Civil. O veículo e a madeira retirada do imóvel foram apreendidos.

Os policiais questionaram o homem sobre a possível localização das vigas e caibros da estrutura do piso de madeira da escola e o preso relatou que há alguns dias algumas pessoas, que ele diz não conhecer, teriam levado essas madeiras mais grossas da estrutura.