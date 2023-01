Homem é perseguido por assaltantes após sair de balada em Arapongas

Da Redação

Um homem registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de assalto, na madrugada de sábado (21). A vítima contou que o fato ocorreu por volta das 4 horas na BR-369 entre Arapongas e Apucarana. Segundo a vítima, durante a perseguição, seu carro foi atingido por tiros.

Conforme relatado à Polícia Militar (PM) o rapaz saiu de uma casa de shows em Arapongas e seguiu para sua casa em Apucarana. Durante o trajeto ele percebeu que havia um carro com três indivíduos que anunciaram o assalto e ordenaram que ele parasse o veículo. O rapaz seguiu e teve o carro, Um Pegeot, alvejado a tiros.

Com medo, a vítima decidiu parar o veículo, e teve uma corrente de pata roubada. A vítima relatou que ficou muito nervoso no momento do roubo por isso que não chamou a equipe policial no local. A PM foi até a residência da vítima registrar a ocorrência.

