Da Redação

Homem é pego em flagrante roubando fios de eletricidade

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) de Apucarana depois de ser flagrado tentando furtar fios de eletricidade de uma residência. A ocorrência foi registrada na Rua Wilson Maciel Cornielsen, no Jardim Marissol.

Segundo a PM, na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 14h15, uma mulher de 22 anos teria passado pelo endereço e viu um homem batendo em uma janela da residência que está a venda, recém-construída.

Chegando no local, a equipe viu o suspeito deitado no chão, próximo do muro. Os policiais então perguntaram o que ele estava fazendo, e o homem respondeu que tinha pulado o muro e estava tentando furtar fios de eletricidade.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi feito contato com o dono da residência. O detido foi encaminhado à delegacia para procedimentos.