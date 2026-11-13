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TRÂNSITO

Homem e mulher ficam feridos em colisão entre motos em Apucarana

Acidente envolveu uma Yamaha Fazer e uma Honda Biz no cruzamento das ruas Talita Bresolin e Osório Ribas de Paula

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem e mulher ficam feridos em colisão entre motos em Apucarana
Autor A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência - Foto: TNOnline

Um homem de 47 anos e uma mulher ficaram feridos em uma colisão entre duas motocicletas no fim da tarde desta sexta-feira (13), em Apucarana. A batida ocorreu no cruzamento das ruas Talita Bresolin e Osório Ribas de Paula, em frente ao Supermercado Alvorada.

-LEIA MAIS: Batida entre motos deixa dois feridos em cruzamento de Arapongas

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O acidente envolveu uma Yamaha Fazer e uma Honda Biz. As duas vítimas sofreram escoriações e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A mulher, que não teve a idade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência.

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