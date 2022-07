Homem é morto a tiros na frente de casa em Apucarana

Da Redação

Nilton Cesar Weyand, de 36 anos, foi morto a tiros em frente a sua residência no Residencial Sumatra em Apucarana, no norte do Paraná, na noite deste domingo (10). A vítima saiu há uma semana da cadeia e utilizava uma tornozeleira eletrônica, além disso, conforme a PM, ele tinha várias passagens por diversos crimes.

Segundo o Subtenente Almir Freitas, o homem foi morto a tiros em frente a própria casa. “Encontramos ele caído na garagem, tudo indica que ele foi chamado até o portão da sua residência, chegou a abrir o portão pois estava com o cadeado na mão e provavelmente quando foi atender a pessoa ou as pessoas, ele foi atingido por 25 disparos de arma de fogo de dois calibres diferentes,380 e 9 mm”, informou o Subtenente.



A PM isolou o local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do homem.

Na sequência a Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. Ainda de acordo com o Subtenente, na casa também estava o irmão da vítima, que é deficiente físico. “Ele estava em um quarto da residência, quando ouviu os disparos, com medo de perder a vida, ele ficou quieto. Quando os disparos cessaram ele foi até frente da casa e constatou que era o irmão”, explicou.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Ninguém foi preso

