Homem é morto a tiros em bar da zona sul de Apucarana

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (15) em um bar localizado na Rua Mário Mitsuo Tamiya, Jardim Catuaí, zona sul de Apucarana, no Norte do Paraná. O crime ocorreu por volta das 21h45.

Segundo testemunhas, um homem chegou em um Gol que parou na frente do estabelecimento.O atirador desceu e realizou três disparos à queima roupa contra um cliente. Em seguida, o autor dos disparos fugiu. Uma mulher estava no volante do veículo. A vítima estava sentada em uma mesa tomando cerveja e não esboçou reação. O Samu foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Clientes que estavam no bar testemunharam os disparos, mas não se feriram. Eles devem ser ouvidos na tentativa de identificar o atirador. A Polícia Militar cercou o local do crime até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal. A vítima ainda não foi formalmente identificada, mas seria moradora da região.

