Homem é morto a tiros em Apucarana; câmera flagra crime

Crime foi registrado em uma lanchonete, na Avenida Mato Grosso, em Apucarana

Em uma ação rápida e violenta, quatro homens armados invadiram uma lanchonete no final da tarde desta sexta-feira (16) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná, e executaram a tiros um homem de 36 anos. Outro homem que estava no local na companhia da vítima também foi baleado. Várias pessoas estavam no estabelecimento no momento do crime, incluindo várias crianças. Veja o vídeo abaixo.

A vítima, conhecida pelo apelido de Jacaré, estava em uma mesa na companhia de mais sete pessoas, incluindo três crianças, quando os atiradores chegaram. Ele foi atingido por cerca de 15 disparos. O crime foi gravado pelo sistema de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Mato Grosso.

A execução aconteceu por volta das 17h30, quando pelo menos 20 pessoas, incluindo várias crianças, estavam no estabelecimento. Com a chegada dos atiradores, os clientes correm e derrubam mesas, enquanto outros tentam se proteger dos atiradores que aparentam estar armados de pistolas. As imagens mostram ainda a fuga dos atiradores, que correm para um carro branco estacionado próximo ao local.

Conforme o subtenente Almir, da PM, a vítima e outras pessoas estavam bebendo e comendo na lanchonete, quando os autores chegaram com várias armas. "Vamos verificar vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento. Tinham mais fregueses na lanchonete, mas os autores foram direto neste homem, de 34 anos. O alvo tem diversas passagens pela polícia e é investigado", complementa.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve na Avenida Mato Grosso. "O homem recebeu vários tiros. Quando chegamos no local, ele já estava morto. Apenas uma pessoa que foi vista baleada. Não tivemos a chance de reanimá-lo, já que tinha várias entradas de projéteis em locais que são vitais", explica a médica Vera Lorenzon, do Samu.

Veja o flagrante:

