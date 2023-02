Homem é localizado morto dentro de casa em Apucarana

Da Redação

A causa da morte ainda será apurada pelos órgãos responsáveis

Um homem, de 55 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (28), em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o Residencial Sanches dos Santos, no norte da cidade.

A equipe isolou o local onde o corpo foi localizado e chamou os profissionais do Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte ainda será apurada pelos órgãos responsáveis.

De acordo com a PM, o vizinho foi chamar o morador para conversar, porém, encontrou ele morto nos fundos da garagem. Ele morava sozinho e teria problemas com o alcoolismo.

Acidente em Apucarana

Um acidente envolvendo três carros 'travou' o trânsito na movimentada Avenida Munhoz da Rocha esquina com a Rua Clóvis da Fonseca, no centro de Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (28). A colisão aconteceu por volta das 7h50. No local existe semáforo. Agentes de Trânsito foram chamados.

Conforme testemunhas, o Uno teria batido na lateral do Citroen, que acertou o Corolla. Apesar dos danos, nenhuma pessoa ficou ferida. Um dos motoristas envolvidos no acidente chegou a ficar nervoso com toda a situação e uma pequena discussão se iniciou.

