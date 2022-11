Homem é levado para hospital após cair de moto na BR-369

Da Redação

Um homem ficou ferido na tarde deste domingo (20), após sofrer uma queda de motocicleta na rodovia BR-369, embaixo do pontilhão, nas proximidades do monumento 'Bonezão', localizado em Apucarana.

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, esteve no local e informou que o motociclista sofreu fratura na clavícula e que os ferimentos são considerados leves. O homem, ainda conforme os bombeiros, foi encaminhado para o Hospital da Providência.

A idade da vítima não foi informada pela equipe do Corpo de Bombeiros.

MORTE EM PORTO RICO

Um jovem de 30 anos, morador da Caixa de São Pedro, Zona Rural de Apucarana, morreu na tarde deste sábado, 19, após sofrer uma parada cardiorrespiratória por conta de um afogamento no balneário de Porto Rico, região noroeste do Paraná. Antônio Carlos Pimentel era natural de Cambira, onde vive a sua família, mas morava atualmente em Apucarana.

Segundo relato do portal Cidade de Loanda, Antônio Carlos se afogou na praia de Santa Rosa, em Porto Rico. Ele teria sido retirado da água por outras pessoas que estavam no local e acionaram o Corpo de Bombeiros. Conforme o boletim, ele estava em parada cardiorrespiratória e faleceu enquanto era encaminhado ao hospital. Não há mais detalhes sobre como o afogamento teria acontecido.

