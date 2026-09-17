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TRIBUNAL DO JÚRI

Homem é julgado por agredir ex-companheira e ameaçar matá-la em Apucarana

Sessão acontece nesta quinta-feira (17), no Fórum Desembargador Clotário Portugal; julgamento é presidido pela juíza Carolina Carrijo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é julgado por agredir ex-companheira e ameaçar matá-la em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

Um homem de 35 anos, é julgado nesta quinta-feira (17) pelo Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana. O processo envolve acusações de agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira e também de agressão contra uma segunda mulher que teria tentado intervir durante uma briga. A sessão é presidida pela juíza Carolina Carrijo.

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Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, os fatos ocorreram em 6 de julho de 2019, por volta das 6h, em uma residência no Jardim Santiago, em Apucarana. Conforme o documento, Oliveira teria agredido a então ex-companheira, puxando-a pelos cabelos, arrastando-a pela rua e desferindo socos no lado direito do rosto. A denúncia aponta que as agressões provocaram lesões constatadas em exame.

Ainda de acordo com o Ministério Público, uma segunda mulher, irmã da primeira, teria tentado intervir durante a briga e também teria sido agredida com socos. O documento registra que ela sofreu lesões, posteriormente constatadas por exame.

Além das agressões físicas, a denúncia aponta que Oliveira teria feito ameaças de morte durante o episódio. Segundo o Ministério Público, ele teria ameaçado matar a ex-companheira e, posteriormente, feito ameaças contra as duas mulheres.

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O processo também reúne acusações relacionadas a ameaças que teriam sido feitas posteriormente por meio de áudios enviados pelo WhatsApp. Conforme a denúncia, as mensagens continham ameaças contra a ex-companheira e referências a colocar fogo na casa, no carro e nela.

O Ministério Público denunciou Oliveira, em tese, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com incidência da Lei Maria da Penha. A denúncia foi apresentada em julho de 2019 e ressalta a necessidade de observância do devido processo legal até o julgamento.

A denúncia informa que homem tinha 27 anos na época dos fatos. Ele nasceu em 30 de abril de 1992 e, atualmente, tem 35 anos.

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O julgamento ocorre ao longo desta quinta-feira no Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Clotário Portugal, sob a presidência da juíza Carolina Carrijo.

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