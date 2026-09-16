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Homem é filmado arrancando e furtando árvore de calçada em Apucarana

Câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito retira a planta e foge a pé com ela dentro de um saco preto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma câmera de monitoramento registrou o furto de uma árvore-samambaia no final da tarde desta terça-feira (15), na Rua Irmã Eleutéria, região central de Apucarana. O crime ocorreu por volta das 17h30, nas proximidades do Colégio Nossa Senhora da Glória.

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As imagens de segurança mostram o exato momento em que o suspeito arranca a planta, que decorava a calçada em frente a um conjunto de salas comerciais. Após retirar a árvore da terra, o homem atravessa a rua, guarda o item dentro de um saco preto e deixa o local caminhando tranquilamente.

De acordo com o proprietário dos imóveis localizados em frente ao ponto do furto, a árvore-samambaia havia sido plantada no local há cerca de seis meses. O prejuízo estimado pelo dono é de aproximadamente R$ 100.

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Homem é filmado arrancando e furtando árvore de calçada em Apucarana
AutorFlagrante ocorreu no final da tarde de terça-feira - Foto: Imagem de monitoramento
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Apucarana árvores câmeras de segurança Crime Furto
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