Homem é ferido por tiro durante festa em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada durante a madrugada deste domingo, 08, para atender a uma ocorrência de lesão corporal por arma de fogo durante uma festa na região do Jardim Colonial.

Segundo consta no boletim de ocorrências, o organizador do evento acionou a polícia por volta das 3h40 da manhã. Ele contou aos policiais que realizava uma festa com cerca de 300 pessoas, quando iniciou uma discussão entre duas pessoas e em seguida, ouviu disparos de arma de fogo. Ele contou ainda que socorreu uma pessoa ferida e teria encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Minutos depois, a PM foi acionada para comparecer à UPA, onde um homem teria dado entrada no serviço de saúde com um ferimento de arma de fogo. Chegando ao local, ele foi identificado, e a companheira dele relatou que o casal estava em uma festa, quando começou uma confusão, e uma pessoa de Jandaia do Sul chegou e efetuou um disparo na vítima.

Ainda segundo o boletim da PM, o tiro atingiu a região da virilha e saiu na parte da nádega esquerda. Após atendimento na UPA, a vítima foi transferida para o Hospital da Providência.

A situação será investigada.