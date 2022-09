Homem é ferido por frasco de álcool arremessado em briga de trânsito

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - Um motorista de ônibus teria arremessado o frasco de álcool, durante uma discussão de trânsito

Um homem de 41 anos sofreu um ferimento no olho ao ser atingido por um frasco de álcool em gel. O objeto teria sido arremessado por um motorista de ônibus do transporte público de Apucarana, no norte do Paraná, durante uma discussão de trânsito, na noite desta sexta-feira (09), no centro da cidade.

A vítima relatou à Polícia Militar que teve uma discussão de trânsito com o motorista do ônibus, quando transitavam na rua Rio Branco, por volta das 22 horas. Segundo o homem, que sofreu um corte próximo do olho, o motorista do ônibus pegou o frasco de álcool em gel e o arremessou pela janela do veículo, atingindo-o no olho direito.

Na sequência, a vítima disse que foi até o Terminal urbano para denunciar o motorista. Porém, ao ser atendido por um fiscal do sistema de transporte urbano de passageiros, ele não soube dar detalhes sobre a linha do ônibus ou mesmo o número de identificação do veículo.

A Polícia Militar ainda fez contato com o fiscal de serviço no terminal, na tentativa de identificar o motorista. O fiscal informou que o relato seria encaminhado à supervisão, que tentaria identificar o motorista checando o sistema de câmeras existentes nos ônibus da empresa que atende o serviço público em Apucarana.

O homem, apesar do corte próximo ao olho, com sangramento, recusou atendimento médico, conforme relatório da Polícia Militar. Assim, não houve o acionamento do Samu e a vítima foi orientada no local. Ele disse que procuraria atendimento médico posterior para obtenção de um laudo médico e iria em seguida para a delegacia de Polícia Civil para tomar as providências legais.

