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AGRESSÃO

Homem é ferido no rosto após levar golpe de capacete em Apucarana

Vítima de 44 anos foi atacada durante uma discussão; agressor fugiu e é procurado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é ferido no rosto após levar golpe de capacete em Apucarana
Autor Samu foi acionado para atender a vítima - Foto: Reprodução

Um homem de 44 anos ficou ferido após ser agredido com golpes de capacete na noite de segunda-feira (26), no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana. O ataque ocorreu após uma discussão nas proximidades de um estabelecimento comercial na Rua das Pombas.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em frente à casa da mãe e, ao se deslocar para um comércio da região, se envolveu em um bate-boca com um homem de 32 anos. Durante o desentendimento, o agressor usou um capacete para golpear o rosto e o braço da vítima, fugindo logo em seguida.

A polícia foi acionada e realizou buscas pelos bairros vizinhos na tentativa de encontrar o autor da agressão, mas ele não foi localizado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao endereço para prestar os primeiros socorros ao homem ferido. A vítima recebeu atendimento no local e foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos legais para registrar a queixa formal contra o agressor.

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