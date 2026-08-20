Homem é ferido com facão durante assalto em Apucarana; Samu foi acionado

Vítima de 38 anos foi socorrida na noite de quarta-feira; criminosos levaram uma mochila e conseguiram fugir

Um homem de 38 anos foi ferido com golpes de facão durante um assalto na noite de quarta-feira (19), na região central de Apucarana, no Paraná. Os criminosos fugiram logo após o ataque, levando a mochila da vítima.

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O crime aconteceu na Rua Firman Neto. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros no local. Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica.

Aos policiais, a vítima relatou que foi abordada por dois homens armados. Ele afirmou já ter visto um dos agressores circulando pela região central da cidade em outras ocasiões, mas não soube dizer quem era.

As equipes de segurança realizaram buscas pelas ruas próximas logo após o registro da ocorrência, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.