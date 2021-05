Homem é ferido com canivete ao defender a namorada de seu ex

Continua após publicidade

Neste sábado (22) por volta das 14h, no Jardim Colonial, zona leste de Apucarana um homem foi ferido com um golpe de canivete na coxa ao tentar defender a namorada. Segundo a PM, o agressor de 31 anos não aceita o fim do relacionamento de quatro anos que teve com a mulher e ao vê-la com outro na hora de deixar a filha de dois anos que têm em comum, partiu para as agressões contra a ex. Nesse momento, o atual namorado dela foi esfaqueado ao tentar intervir.

Os dois envolvidos na briga estavam caídos no chão com o canivete sujo de sangue ao lado quando a polícia chegou. O agressor estava seguro pela vítima até a chegada dos policiais que os separaram e o algemaram.

Segundo a mulher, eles tiveram um filho juntos mas era vítima de violência e por isso separaram e constantemente ele a tem ameaçado após comprar alguns canivetes.

O Siate fez o atendimento no local e encaminhou o ferido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências.