Homem é executado a tiros perto do estádio de Apucarana; veja

Um homem, de 30 anos, foi morto com diversos tiros na tarde deste sábado (21), nas proximidades do Estádio Olímpio Barreto, na Vila Nova, em Apucarana. O assassinato ocorreu na frente de diversas pessoas que estavam em um posto localizado na região.

Ainda segundo pessoas que estavam no local, os disparos acertaram o rosto e a cabeça da vítima, que estava em uma caminhonete Toyota Hilux preta, com uma carreta de barco atrás. A princípio, o homem parou no posto localizado na região para abastecer, quando outras pessoas chegaram em um veículo sedan branco e o executaram. Após o crime, os autores fugiram do local.

Os envolvidos, de acordo com informações preliminares, usavam máscaras da série 'La Casa de Papel', da Netflix, sendo que uma delas ficou caída no chão do posto. A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e está no local prestando atendimento.

As equipes da PM, da Polícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML) estão no local do crime.

A vítima, que é natural de Londrina, foi identificada como um morador do Jardim Colonial II e tem passagens pela polícia. A motivação do crime também ainda é desconhecida.

