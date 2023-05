Homem é espancado em Apucarana; ex-marido da namorada é suspeito

Da Redação

A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira

Um homem, de 30 anos, foi agredido e ficou gravemente ferido. A Polícia Militar(PM) foi chamada por volta das 23h15 desta quarta-feira (24) e foi até o local do crime, na Rua Santos, no Parque Industrial Norte, em Apucarana. A vítima precisou ser levada para o Hospital da Providência.

Ligações no 190 informaram disparos de arma de fogo no endereço. Equipes foram para o local e encontraram o homem bastante ferido, com cortes na cabeça e acompanhado de uma mulher.

A moça contou para a PM que havia terminado outro relacionamento há uma semana, porém, o ex-marido não aceitou o término. Ela ainda disse que o ex, de 20 anos, chegou no local em uma moto e com um amigo, ambos alterados.

O ex e o amigo danificaram o carro do homem, furaram os dois pneus traseiros, quebraram os vidros e retiraram ele do veículo, depois, o rapaz foi agredido com diversos golpes de capacete e chutes. Depois das agressões a dupla fugiu.

A mulher chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que socorreu o rapaz. Ele foi levado para o Hospital da Providência. Os dois suspeitos já foram identificados, porém, não foram encontrados.

O homem segue internado e a Polícia Civil investiga o caso.

