Homem é espancado ao defender primo de briga generalizada em Apucarana

Um homem de 30 anos sofreu escoriações na madrugada deste domingo (17) ao tentar apartar uma briga generalizada na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana (PR). O caso ocorreu por volta das 4h, em frente a um clube da cidade.

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A vítima relatou à Polícia Militar que deixava uma festa no local e caminhava para casa quando avistou seu primo envolvido em um tumulto na via pública. Ele informou aos policiais que tentou intervir na situação, momento em que passou a receber agressões de diversas pessoas simultaneamente. A vítima não soube identificar a autoria dos ataques.

Para cessar as agressões, o homem conseguiu se desvencilhar do grupo e fugiu a pé em direção a outras ruas da área central. Em decorrência da fuga, ele deixou para trás seu veículo, um Renault Clio, que estava estacionado perto do local da confusão. O aparelho celular e os documentos pessoais da vítima permaneceram dentro do automóvel.

A equipe policial atendeu o homem, que apresentava ferimentos no braço esquerdo, na perna direita e no quadril direito. Na sequência, os policiais o acompanharam de volta às proximidades do clube. O carro foi localizado estacionado de forma regular e sem danos aparentes. O evento já havia sido encerrado e não havia mais pessoas na via pública. A vítima recebeu as orientações da Polícia Militar sobre os procedimentos cabíveis para o caso.

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