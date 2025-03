Homem é esfaqueado pelo próprio irmão em Apucarana; autor foi preso

Um homem foi internado em estado grave no Hospital da Providência e precisou ser submetido a cirurgia após ser esfaqueado pelo próprio irmão. O crime aconteceu no Distrito da Vila Reis, em Apucarana (PR), na noite desta quarta-feira (26). O autor da facada foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi esfaqueada na região do abdômen e do tórax. O quadro de saúde é considerado gravíssimo. Familiares levaram o homem para o hospital e acionaram a polícia. No local, relataram que o autor do crime seria irmão da vítima e que ele estava em um bar no distrito da cidade.

O homem foi localizado no estabelecimento comercial e recebeu voz de prisão. "O autor informou que o fato aconteceu em sua residência", aponta a PM. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis. O caso será investigado.

Não há atualizações sobre o estado de saúde do irmão esfaqueado.

