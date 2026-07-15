Homem é esfaqueado pelas costas em terreno na Vila Nova em Apucarana

Um homem de 37 anos foi socorrido na noite de terça-feira (14) após ser ferido por um golpe de faca (ou objeto semelhante) na Avenida Aviação, na Vila Nova, em Apucarana. A vítima foi atingida no braço esquerdo e precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

-LEIA MAIS: Disciplina e exaustão: saiba como é a rotina dos alunos-soldados do Corpo de Bombeiros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime ocorreu por volta das 21h, em um terreno nas proximidades de um supermercado, que é utilizado como estacionamento e também costuma servir como ponto de encontro para pessoas em situação de rua.

De acordo com o relato do homem à Polícia Militar — que foi acionada para dar apoio aos socorristas —, ele estava no local quando sentiu algo pontiagudo perfurar seu braço por trás. O golpe foi profundo, atravessando o membro da vítima. Ele afirmou aos policiais que não conseguiu ver quem o atacou, tampouco soube explicar o que poderia ter motivado a agressão.

Quando as equipes de socorro e segurança chegaram ao endereço, o agressor já havia fugido e não havia outras pessoas no local que pudessem relatar o que aconteceu. A Polícia Militar realizou rondas pela região na tentativa de localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso até o momento.