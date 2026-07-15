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VILA NOVA

Homem é esfaqueado pelas costas em terreno na Vila Nova em Apucarana

Vítima foi atingida de surpresa e socorrida pelo Samu; autor do ataque fugiu sem ser identificado

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 07:18:03 Editado em 15.07.2026, 07:18:00
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Homem é esfaqueado pelas costas em terreno na Vila Nova em Apucarana
Autor Vítima foi atingida por arma branca na Avenida Aviação - Foto: Pixabay

Um homem de 37 anos foi socorrido na noite de terça-feira (14) após ser ferido por um golpe de faca (ou objeto semelhante) na Avenida Aviação, na Vila Nova, em Apucarana. A vítima foi atingida no braço esquerdo e precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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O crime ocorreu por volta das 21h, em um terreno nas proximidades de um supermercado, que é utilizado como estacionamento e também costuma servir como ponto de encontro para pessoas em situação de rua.

De acordo com o relato do homem à Polícia Militar — que foi acionada para dar apoio aos socorristas —, ele estava no local quando sentiu algo pontiagudo perfurar seu braço por trás. O golpe foi profundo, atravessando o membro da vítima. Ele afirmou aos policiais que não conseguiu ver quem o atacou, tampouco soube explicar o que poderia ter motivado a agressão.

Quando as equipes de socorro e segurança chegaram ao endereço, o agressor já havia fugido e não havia outras pessoas no local que pudessem relatar o que aconteceu. A Polícia Militar realizou rondas pela região na tentativa de localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso até o momento.

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AGRESSÃO Apucarana Atendimento Médico Crime POLICIA MILITAR Vila Nova
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