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ATAQUE

Homem é esfaqueado no prédio do antigo frigorífico em Apucarana

Vítima de 44 anos foi levada ao Hospital da Providência com múltiplos ferimentos; suspeito fugiu do local ensanguentado

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 07:29:29 Editado em 03.05.2026, 07:29:24
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Homem é esfaqueado no prédio do antigo frigorífico em Apucarana
Autor Foto: Breno Esaki/Agência Saúde

Um homem de 44 anos foi atingido por diversos golpes de faca na madrugada deste domingo (3), dentro das instalações abandonadas do antigo frigorífico King Meat, localizado na Rua Deolindo Massambani, no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana.

📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (03) em Apucarana

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O crime aconteceu logo após a meia-noite, no interior de um cômodo improvisado no prédio desativado. Equipes de socorro avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local e a encaminharam imediatamente para o Hospital da Providência. A Polícia Militar foi acionada para garantir a segurança da equipe médica durante o resgate.

Pessoas que passavam pela região no momento do ataque relataram aos policiais as características do autor. Ele vestia uma camiseta branca e vermelha, bermuda clara e chinelos, e foi visto fugindo da cena do crime com manchas de sangue pelo corpo.

A equipe policial realizou diversas buscas pelo bairro e pelas imediações utilizando a descrição repassada, mas nenhum suspeito foi localizado. As autoridades agora devem investigar o caso para identificar o autor e esclarecer a motivação do ataque.

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