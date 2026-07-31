Homem é esfaqueado no crânio durante tentativa de homicídio em Apucarana

Crime foi registrado na Avenida Aviação no início da noite desta sexta-feira (31), na região do Jardim Trabalhista e da Vila Nova

Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido ao ser atingido por facadas após sair de um estabelecimento localizado na Avenida Aviação, no Jardim Trabalhista, próximo à região da Vila Nova, em Apucarana (PR), no início da noite desta sexta-feira (31).

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Segundo apurado pelo TNOnline no local, testemunhas viram quando o homem chegou correndo próximo a um supermercado onde estavam várias pessoas e caiu no chão, com ferimentos e sangrando bastante. Ele teria vindo de outro local nas proximidades já com os ferimentos de arma branca.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima. O homem sofreu três facadas no abdômen e outra no crânio.

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Ele foi encaminhado pelos Bombeiros ao Hospital da Providência para atendimento médico. No entanto, de acordo com os profissionais que atuaram no resgate, seu quadro de saúde no momento que foi socorrido era estável.

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A Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas para a ocorrência. Ainda não há informação sobre o autor ou autores da tentativa de homicídio. O caso será investigado.