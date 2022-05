Homem é esfaqueado nesta madrugada em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 53 anos, foi esfaqueado em Apucarana, na madrugada desta segunda-feira (2). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) foram chamados por volta das 2h12. O ferido pediu ajuda em um Posto de Combustível, localizado na Avenida Minas Gerais.

O Samu recebeu uma ligação, via 192, informando que o homem esfaqueado estava no pátio do posto. Os socorristas foram até o local e encontraram a vítima.

De acordo com o Samu, o homem estava com um ferimento na região do dorso, do lado direito. Conforme a polícia, a vítima não repassou detalhes de como aconteceu a facada. Ele foi levado para o Hospital da Providência.