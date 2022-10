Homem é esfaqueado na Avenida Curitiba; Samu é acionado

Da Redação

A vítima foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi esfaqueado nas costas na noite deste sábado, 08, na Avenida Curitiba, centro de Apucarana. O responsável pela agressão não foi localizado.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que acionaram a força policial. Chegando no local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida dentro da ambulância e perguntaram o que teria ocorrido.

O homem ferido informou que é morador de rua e que se envolveu em uma briga com outro morador de rua por conta de drogas. O outro homem teria roubado uma pedra de crack dele, começaram a brigar e ele acabou levando uma facada nas costas. A vítima não soube informar quem seria o agressor.

Apesar do ferimento grave, a facada não acertou órgãos vitais. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

