Homem é esfaqueado em Apucarana no Núcleo Afonso Camargo

Um homem de 40 anos foi esfaqueado em Apucarana. O crime aconteceu no final da tarde de domingo (10), na Rua Pau-d'alho no Núcleo Afonso Camargo. Michel Cleverson Vaz Moreno foi atingido por pelo menos dois golpes e foi internado no Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e mesmo ferido o homem contou que o autor do crime seria uma pessoa conhecida como "Barraco".

Segundo a PM, o homem foi atingido por dois golpes, um no braço esquerdo e um no tórax. Ele foi levado para o Hospital da Providência. O suspeito de esfaquear o rapaz não foi encontrado.

Um boletim de ocorrência foi registrado.