Homem é esfaqueado durante briga no Marcos Freire, em Apucarana

Os golpes de faca acertaram o tórax do homem

Um homem de 37 anos foi ferido a golpes de faca no início da madrugada desta quarta-feira, 28, no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.

Segundo o boletim de ocorrências registrado, o agressor, de 57 anos, também foi ferido, com socos na cabeça, que causaram lesão.

Os policiais foram acionados para prestar apoio para equipe do SAMU no local em que se encontra a vítima do esfaqueamento. Dois homens relataram para equipe que começaram a brigar e se agredir, mas não sabem informar o motivo da desavença.

Os golpes de faca acertaram o tórax do homem de 37 anos. O outro, de 57 anos, teve ferimentos na cabeça por conta de socos.

A vítima das facadas foi encaminhada para Hospital da Providência e o agressor de 57 anos foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente, encaminhado para a delegacia.

