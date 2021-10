Da Redação

Homem é esfaqueado durante briga e encaminhado à Upa

Após levar duas facadas, um homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Marcos Freire, nesta quinta-feira (30).

Após denúncia, a PM realizou buscas pelo bairro, mas não encontrou os envolvidos na briga. Durante o patrulhamento, conforme o boletim, a equipe foi informada sobre um paciente com ferimentos causadas por faca havia entrado na Upa e foi até o local.

De acordo com o boletim, a vítima foi identificada e segundo o laudo médico, o paciente levou duas facadas, uma no braço esquerdo, com exposição do osso, e uma parte do tórax direito, e estava consciente.

A PM perguntou ao homem quem seria o autor das facadas, mas ele não soube responder.