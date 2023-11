Homem é esfaqueado após briga com companheiro em Apucarana

Uma briga de casal terminou com um homem esfaqueado em uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (2) em Apucarana. Por volta das 9h, a Polícia Militar (PM) foi acionada no Bairro Vila Nova para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a vítima, durante a madrugada, por volta das 4 da manhã, aconteceu uma briga com o seu companheiro, e durante a discussão, o agressor pegou uma faca e tentou golpear a vítima no pescoço; no entanto, a vítima conseguiu desviar. Em seguida, outro golpe acertou o antebraço do homem.

A vítima, então, com medo de morrer, saiu da residência e só conseguiu ter condições de acionar o socorro horas mais tarde. O Samu realizou o atendimento, encaminhou o homem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O agressor não foi localizado até o momento.

